Из больницы под Волгоградом эвакуировали пациентов и врачей
Инцидент случился днем 6 ноября: в районной больнице города Михайловка Волгоградской области прямо у центрального входа в медучреждение очевидцы обнаружили ничейный рюкзак. Никто не осмелился его взять, решили сообщить о подозрительной находке в полицию.
Как стало известно «КП-Волгоград», из городской больницы оперативно эвакуировали всех пациентов, посетителей и медперсонал. Сотни людей оказались на улице, в это время силовики осматривали помещение больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области ЧП прокомментировали после проведения всех проверок:
- По результатам проведенного обследования, предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было. Заведение продолжило работу в штатном режиме. На месте работали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, спецслужб.
Рюкзак осмотрели: внутри оказались личные вещи неизвестного мужчины, а также настенные часы. Сразу после ЧП пациентов вернули на больничный койки, врачи продолжили работу. Полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU