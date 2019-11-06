2019-11-06T15:25:43+03:00
Происшествия

Из больницы под Волгоградом эвакуировали пациентов и врачей

Причиной стал забытый кем-то рюкзак с вещами и настенными часами
Юлия Данильченко
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Полицейские нашли в рюкзаке личные вещи и настенные часы.Полицейские нашли в рюкзаке личные вещи и настенные часы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Инцидент случился днем 6 ноября: в районной больнице города Михайловка Волгоградской области прямо у центрального входа в медучреждение очевидцы обнаружили ничейный рюкзак. Никто не осмелился его взять, решили сообщить о подозрительной находке в полицию.

Как стало известно «КП-Волгоград», из городской больницы оперативно эвакуировали всех пациентов, посетителей и медперсонал. Сотни людей оказались на улице, в это время силовики осматривали помещение больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области ЧП прокомментировали после проведения всех проверок:

- По результатам проведенного обследования, предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было. Заведение продолжило работу в штатном режиме. На месте работали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, спецслужб.

Рюкзак осмотрели: внутри оказались личные вещи неизвестного мужчины, а также настенные часы. Сразу после ЧП пациентов вернули на больничный койки, врачи продолжили работу. Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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