2019-11-06T14:54:56+03:00
Общество

Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов с низкой аварийностью

Исследование уверяет, что волгоградские водители одни из самых спокойных на дороге
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Трудно поверить, но дороги Волгоградской области попали в «десятку» самых безаварийных в России, а наших водителей причислили к самым спокойным по стилю вождения. Такие выводы опубликовало РБК со ссылкой на исследование, которое провели совместно эксперты Национального рейтингового агентства, РАНХиГС и ВШЭ.

Сразу надо отметить, что исследование это проводилось не на основе данных ГИБДД или статистики, а с помощью телематических устройств компании Meta System. Эти приборы стоят на 14 тысячах авто, застрахованных по каско, в разных регионах. Они и собирают информацию о скорости, с которой движется машина, как она тормозит, как ускоряется, сколько водитель отдыхает, сколько времени проводит за рулем. Каждый компонент оценивали в баллах, потом регионы выстроили в рейтинг: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей.

Волгоградская область набрала 83,9 балла и заняла 7-е место в ТОП-10 регионов с наименьшим риском аварийности. Самыми безопасными в этом плане оказались Омская, Новосибирская и Самарская области. Ну, а самыми аварийно-опасными назвали Чечню и Ингушетию, и в принципе весь Северо-Кавказский округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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