2019-11-06T14:40:15+03:00
Общество

Карп, амур, толстолобик: в прудах Астраханской области нашли зараженную рыбу

Специалисты установили, что пять экземпляров больны дактилогирозом
Юлия Данильченко
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В октябре 2019 года эксперты испытательной лаборатории исследовали рыбу из прудовых хозяйств Астраханской области. Из 11 живых проб половина оказалась заражена – к таким выводам пришли специалисты. В амуре, карпе и толстолобике микробиологи нашли инвазивное заболевание - дактилогироз. Как правило, им подвержены растительноядные рыбы. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Эксперты делают все возможное, чтобы избежать заражения. Например, после осушения дезинфицируют и замораживают пруды в зиму, подбирают более устойчивые виды для выращивания.

- Большое внимание уделяют профилактике болезни. Учитывая, что рыбы старших возрастных групп являются носителями инвазии, не допускают совместное содержание их с молодью. Маточное поголовье весной и осенью обрабатывают в противопаразитарных солевых или аммиачных ваннах, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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