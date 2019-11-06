В Волгограде судят двух аферистов, продавших восемь квартир в самострое на Рахинской

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-06T14:24:44+03:00

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История самостроя на улице Рахинской, 77 в Дзержинском районе Волгограда, вновь дошла до суда. Но, если прошлый вердикт касался сноса незаконного строения и выселения жильцов (о чем в марте писала «КП-Волгоград»), то в этот раз на скамье подсудимых оказались те, кто собственно нажился на простодушных покупателях. В списке пострадавших восемь семей, на которых мужчины заработали 6,7 миллионов рублей.

Вокруг самостроя, в котором купили квартиры восемь волгоградских семей, шумиха поднялась только, когда в дом наведались сотрудники «Волгоградэнергосбыта». Это было в 2017-м. Пять лет семьи жили, не подозревая о проблеме, пока им не указали на улицу. Люди побежали во все инстанции с жалобами, вот тогда и вскрылась криминальная история, в которой замешаны два волгоградца - 59 и 33 лет.

- По версии следствия, 33-летний волгоградец предложил своему знакомому, у которого был частный дом по улице Рахинской,77, продать его по частям. Одна из квартир при этом оставалась в собственности 59-летнего владельца. Так и сделали: разделили дом на девять квартир площадью от 13,7 до 41,8 квадратных метров и продали восьми гражданам за 6,7 миллионов рублей. При этом никакой разрешительной документации на возведение и обустройство многоквартирного жилого дома мужчины не получали, - рассказывают в областной прокуратуре.

Теперь дельцы проходят по уголовному делу по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Свою вину мужчины не признают. Однако, прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение и передала дело в суд.

Что касается пострадавших от рук аферистов жильцов, то с ними администрация Волгограда заключила мировое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU