2019-11-06T13:42:07+03:00
Общество

Под Волгоградом глава района незаконно устроил на работу банкрота

Прокуратура обязала соблюсти закон и уволить управляющего делами с должности
Юлия Данильченко
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Прокуратура Нехаевского района Волгоградской области после надзорной проверки работы местной администрации, которую инициировали жители и СМИ, обнаружила серьезное нарушение: глава трудоустроил на должность управляющего делами экс-руководителя, признанного банкротом. Процедуру в отношении Евгения Легчило началась еще в августе 2017 года, когда арбитражный суд признал его несостоятельным. Лишь в ноябре 2018-го она закончилась и вступили в силу ограничения.

- В соответствии с требованиями Федерального закона в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества гражданин, признанный банкротом, не вправе занимать должности в органах управления организаций либо иным образом участвовать в управлении организациями, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Но закон местным чиновникам не писан: бывший замглавы, ставший главой, трудоустроил товарища на хорошее место. Конечно, после вмешательства прокуратуры пришлось расторгнуть срочный договор с Легчило. Вопреки логике, оба пытались оспорить такое решение в суде, но облсуд оставил приговор об увольнении в силе, а банкрота – без работы в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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