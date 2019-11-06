Под Волгоградом поймали очередного бутлегера с тысячью ящиками суррогата

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-06T11:53:00+03:00

Весь этот поддельный алкоголь планировали сбыть в Палласовском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Самый ходовой товар в России - это алкоголь. Потому так много «бизнесменов», пытающихся нажиться на спиртном. Речь идет о бутлегерах. Очередного такого предпринимателя поймали в Палласовском районе Волгоградской области. Поймали, как говорят, «на горячем»: когда ящики со спиртом и бутылками разгружали с «КАМАЗа». Задержание проводили сотрудники Отдела МВД России по Палласовскому району вместе с коллегами из регионального УФСБ.

Оперативники насчитали почти тысячу ящиков с мнимым брендовым алкоголем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При досмотре грузовика оперативники насчитали почти тысячу ящиков, в которых находились бутылки с этикетками известных торговых марок без акцизных марок. Экспертиза показала, что в бутылках действительно спиртосодержащая жидкость, правда не соответствующая написанному на этикетках. В общей сложности из автомобиля и складского помещения изъято почти 7 тонн спиртосодержащей жидкости, - сообщают подробности задержания в ГУ МВД по региону.

В общей сложности из автомобиля и складского помещения изъято почти 7 тонн спиртосодержащей жидкости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже известно, что КАМАЗ принадлежит 28-летнему жителю Палласовки. На него и завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Пока он находится на подписке о невыезде. А грозит ему до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU