«Ротор» обязали пускать на стадион болельщиков с орешками и лимонадом

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-06T11:32:15+03:00

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Новенький стадион в Волгограде построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. У FIFA были строгие требования к безопасности и проходу на стадион. Поэтому волгоградские болельщики сразу к ним привыкли. Но один из них взял и пожаловался в Роспотребнадзор, что его не пустили на матч «Ротор» - «Торпедо» на «Волгоград Арену» с 100-граммовой упаковкой арахиса и бутылкой лимонада, купленными за пределами стадиона. Управление усмотрело в этих действиях спортивного клуба «Ротор» нарушение прав потребителей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, правила поведения зрителей, утвержденные постановлением правительства РФ от 16.12.2013 N1156, запрещают проносить в место проведения официального спортивного соревнования напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. На прочие продукты, купленные за пределами стадиона, запрета быть не должно. Как и обязательного скручивания с бутылки крышечки при входе на стадион.

«Ротор», получив предупреждение, уже заверил Роспотребнадзор, что все нарушения устранил. Так что болельщики могут приходить на матч со своими орешками и водой.

ИСТОЧНИК KP.RU