Кровавая драма: в доме под Волгоградом нашли тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-06T11:35:01+03:00

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Два друга - одному 58 лет, второму - 56 - проживали в одном из домов в селе Большие Чапурники Светлоярского района Волгоградской области. Жили вместе, пили вместе, и умерли в один день. Правда, смерть их носит криминальный характер. О том, какая драма развернулась в селе, «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

5 ноября женщина-соседка решила проведать мужиков, которые не появлялись на глаза уже пять дней. Но, едва она зашла во двор, увидела окровавленное тело одного из друзей на пороге дома. Женщина и вызвала полицию.

- Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили, что дверь в дом к мужчинам заперта изнутри. Взломав ее, они обнаружили два трупа. Причем умерли они еще пару дней назад. Следствие полагает, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 58-летний хозяин жилища схватил нож и нанес им смертельное ранение своему приятелю, а затем свел счеты с жизнью, - говорят в региональном следственном управлении.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU