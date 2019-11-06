В Волгограде ищут грабителей, пытавшихся взломать банкомат

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-06T11:09:35+03:00

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В последние годы в Волгограде участились случаи преступлений в банковской сфере: то сотрудница миллионы увела из отделения, то персональные данные клиентов коллектор украл, а сегодня ночью - с 5 на 6 ноября - в Дзержинском районе пытались взломать банкомат. Не успели.

- Тревожный сигнал на пульт охраны ЧОП поступил из помещения обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по улице 51-й Гвардейской Дзержинского района Волгограда. Охранники оперативно выехали к месту происшествия, но нашли там только сумки и инструменты, с помощью которых пытались взломать терминал. Преступникам удалось к тому моменту скрыться, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Информацию о ЧП передали в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и бойцы Росгвардии, которые обследовали сумки и предметы, оставленные грабителями на месте преступления.

- Устройств и веществ, представляющих опасность для окружающих и жильцов дома не обнаружено, - успокаивают в полиции.

Сейчас вся полиция Волгограда поднята на поиски грабителей. По факту покушения на совершение кражи завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU