2019-11-06T10:51:38+03:00
Происшествия

Белуга и севрюга вперемешку с луком: под Астраханью задержали крупную партию браконьерской осетрины

В тайнике грузовика нашли почти тысячу туш ценной рыбы [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В тайнике нашли 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.В тайнике нашли 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

На какие только ухищрения не идут браконьеры, чтобы продолжать наживаться на дорогой осетрине (за выловом которой тщательно следит государство). Но эти «бизнесмены» переплюнули всех: они спрятали рыбу между мешками с луком. Чтобы даже собаки не унюхали запах. Но просчитались. Их «тайник» все равно нашли.

Грузовик с осетриной ехал в Москву. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Грузовик с осетриной ехал в Москву. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, на трассе «Каспий» в двух километрах от села Енотаевка Астраханской области полицейские остановили грузовик, который следовал в Москву. За рулем находился житель Республики Дагестан. На требование открыть фуру для проверки он заметно занервничал.

- В прицепе за мешками с луком оперативники обнаружили тайник, в котором находилось 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Изъятые рыбы по результатам ихтиологического исследования принадлежат к особо ценным водным биологическим ресурсом, - отчитываются в астраханском ведомстве.

На водителя тут же завели уголовное дело.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Астрахани задержали фуру с тонной браконьерской осетрины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астраханской области таксист изнасиловал молодую пассажирку
Зацепил КАМАЗ, ударил «семерку»: на юге Волгограда водитель спровоцировал тройное ДТП
В Волгограде неизвестный водитель сбил подростка и сбежал
Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек
На севере Волгограда маршрутка с людьми врезалась в фуру: шестеро пострадавших
В Волгограде начали капитальный ремонт поликлиники №4
Волгоградцы тратят тысячу в месяц на услуги самозанятых
90-летний юбилей Александры Пахмутовой отметят в Волгограде
Города и села Волгоградской области благоустраивали с нарушениями
Волгоградец украл у подруги ювелирные украшения за 1,6 миллиона рублей
Голосуем за Третий Решающий: волгоградский поселок борется за звание самого оригинального
Астраханец спас раненого орла, залетевшего на остановку в центре города
Улицы и скверы: волгоградцы выбрали 18 объектов, которые приведут в порядок
Два школьника из Волгограда помогли рецидивистам похитить медный кабель
Волгоградцам покажут лучшие новинки научного кино
Волгоградца, похитившего данные клиентов Сбербанка, отпустили домой
Волгоградский миллионер - экс-депутат облдумы - задолжал за коммуналку
Хотел проскочить между вагонами: в Астрахани мужчина попал под поезд, но выжил
Питерский начальник полиции дослужился в Волгограде до генерал-майора
Сбежавшую школьницу из Волжского спустя две недели нашли в Астрахани
В Волгограде кафе закрыли за неправильный шашлык
Три волгоградца пойдут под суд за вождение в пьяном виде
Волгоградца посадят на два года за трех убитых зайцев
В Волгограде иномарка остановила движение трамваев