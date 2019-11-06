Белуга и севрюга вперемешку с луком: под Астраханью задержали крупную партию браконьерской осетрины

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-06T10:51:38+03:00

В тайнике нашли 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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На какие только ухищрения не идут браконьеры, чтобы продолжать наживаться на дорогой осетрине (за выловом которой тщательно следит государство). Но эти «бизнесмены» переплюнули всех: они спрятали рыбу между мешками с луком. Чтобы даже собаки не унюхали запах. Но просчитались. Их «тайник» все равно нашли.

Грузовик с осетриной ехал в Москву. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, на трассе «Каспий» в двух километрах от села Енотаевка Астраханской области полицейские остановили грузовик, который следовал в Москву. За рулем находился житель Республики Дагестан. На требование открыть фуру для проверки он заметно занервничал.

- В прицепе за мешками с луком оперативники обнаружили тайник, в котором находилось 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Изъятые рыбы по результатам ихтиологического исследования принадлежат к особо ценным водным биологическим ресурсом, - отчитываются в астраханском ведомстве.

На водителя тут же завели уголовное дело.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/742118" frameborder="0"></iframe> В Астрахани задержали фуру с тонной браконьерской осетрины.

ИСТОЧНИК KP.RU