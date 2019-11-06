Белуга и севрюга вперемешку с луком: под Астраханью задержали крупную партию браконьерской осетрины
На какие только ухищрения не идут браконьеры, чтобы продолжать наживаться на дорогой осетрине (за выловом которой тщательно следит государство). Но эти «бизнесмены» переплюнули всех: они спрятали рыбу между мешками с луком. Чтобы даже собаки не унюхали запах. Но просчитались. Их «тайник» все равно нашли.
Грузовик с осетриной ехал в Москву. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, на трассе «Каспий» в двух километрах от села Енотаевка Астраханской области полицейские остановили грузовик, который следовал в Москву. За рулем находился житель Республики Дагестан. На требование открыть фуру для проверки он заметно занервничал.
- В прицепе за мешками с луком оперативники обнаружили тайник, в котором находилось 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 килограммов. Изъятые рыбы по результатам ихтиологического исследования принадлежат к особо ценным водным биологическим ресурсом, - отчитываются в астраханском ведомстве.
На водителя тут же завели уголовное дело.
- В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Астрахани задержали фуру с тонной браконьерской осетрины.
ИСТОЧНИК KP.RU