2019-11-06T10:12:49+03:00
Происшествия

В Астраханской области таксист изнасиловал молодую пассажирку

Маньяка уже задержали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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После таких историй, как произошла недавно в Астрахани, становится страшно садиться в такси. Там таксист изнасиловал 23-летнюю пассажирку.

Случилось это в Камызякском районе еще 22 июля. Девушка жила в поселке Каралат, а работала в Астрахани, и частенько ездила домой. Путь не близкий да еще и с пересадкой - автобусом до города Камызяк, а оттуда в село на такси. Так познакомилась с 36-летним мужчиной, который подрабатывал в свободное время частным извозом. Несколько раз до инцидента она пользовалась его услугами перевозчика. Но на этот раз все пошло не так.

- На втором километре трассы Камызяк-Каралат мужчина вдруг остановил машину в районе очистных сооружений (у города Камызяк Астраханской области) и, применяя физическую силу и угрожая убийством, изнасиловал пассажирку, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Задержали насильника уже на следующий день. На данный момент следствие завершено. Следователи собрали все факты и улики, доказывающие его вину, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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