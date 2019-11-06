2019-11-06T09:42:23+03:00
Происшествия

Зацепил КАМАЗ, ударил «семерку»: на юге Волгограда водитель спровоцировал тройное ДТП

Виновником аварии стал 61-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Четырнадцатая" протаранила грузовик и "семерку". Последствия вы видите."Четырнадцатая" протаранила грузовик и "семерку". Последствия вы видите.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не успели сотрудники ГИБДД Волгограда разобраться с обстоятельствами ДТП с маршруткой, которое произошло утром 6 ноября на севере города, как поступило новое сообщение о крупной аварии. На этот раз тройное ДТП случилось в Красноармейском районе. И тоже с пострадавшими. В больницу увезли двоих.

Виновника ДТП и его пассажира увезли в больницу. За их жизни борются медики. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Виновника ДТП и его пассажира увезли в больницу. За их жизни борются медики.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла примерно в девять часов утра. 61-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал по улице Плеханова. Опаздывал, и решился на рискованный маневр. При обгоне «семерки» он выехал на полосу встречного движения, а навстречу мчался «КАМАЗ». Уходя от столкновения лоб в лоб, он ударил грузовик по касательной.

А все из-за необдуманного рискованного обгона. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А все из-за необдуманного рискованного обгона.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- От удара его машину отбросило на обгоняемую «семерку». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 69-летний пассажир «четырнадцатой», - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области. - На месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Устанавливаются обстоятельства аварии. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, и смыли бензин, который вытек из пробитого бака легковушки, с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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