В Волгограде неизвестный водитель сбил подростка и сбежал

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-06T09:21:16+03:00

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Волгоградцы, помогите разыскать нерадивого водителя, который сбил на «зебре» 17-летнего мальчишку и трусливо сбежал с места ДТП! Полиция просит помощи у очевидцев этих событий. А произошло это происшествие примерно в 09.25 5 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, неустановленный водитель поворачивал с улицы Андреева на улицу Ополченскую, и так, видимо, торопился, что даже не притормозил перед пешеходным переходом. На беду по «зебре» дорогу переходил подросток. Мальчишка оказался под колесами. К счастью, пострадал не сильно, но ушибы получил.

- В медучреждение пострадавший обратился самостоятельно. Водитель с места аварии скрылся, не оказав мальчишке никакой помощи. Ведется розыск нарушителя, - поясняют в ведомстве.

Еще одно ДТП с пострадавшим пешеходом случилось вчера в Волжском. Там под колесами оказался 63-летний мужчина. 25-летний водитель «ВАЗ-211340» вовремя не заметил в темноте пенсионера, который шел по правой стороне проезжей части навстречу потоку машин. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU