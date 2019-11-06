2019-11-06T09:21:16+03:00
Происшествия

В Волгограде неизвестный водитель сбил подростка и сбежал

Полиция разыскивает виновника ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградцы, помогите разыскать нерадивого водителя, который сбил на «зебре» 17-летнего мальчишку и трусливо сбежал с места ДТП! Полиция просит помощи у очевидцев этих событий. А произошло это происшествие примерно в 09.25 5 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, неустановленный водитель поворачивал с улицы Андреева на улицу Ополченскую, и так, видимо, торопился, что даже не притормозил перед пешеходным переходом. На беду по «зебре» дорогу переходил подросток. Мальчишка оказался под колесами. К счастью, пострадал не сильно, но ушибы получил.

- В медучреждение пострадавший обратился самостоятельно. Водитель с места аварии скрылся, не оказав мальчишке никакой помощи. Ведется розыск нарушителя, - поясняют в ведомстве.

Еще одно ДТП с пострадавшим пешеходом случилось вчера в Волжском. Там под колесами оказался 63-летний мужчина. 25-летний водитель «ВАЗ-211340» вовремя не заметил в темноте пенсионера, который шел по правой стороне проезжей части навстречу потоку машин. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском горожан бесплатно напоят живой и мертвой водой
В центре Волгограде девушка на «Мерседесе» сбила пенсионерку
Зарплата у волгоградских учителей в 3,5 раза меньше, чем у московских коллег
Пожилая волгоградка отдала мошеннице 120 тысяч рублей и золото дочери
Из больницы под Волгоградом эвакуировали пациентов и врачей
Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов с низкой аварийностью
Карп, амур, толстолобик: в прудах Астраханской области нашли зараженную рыбу
В Волгограде судят двух аферистов, продавших восемь квартир в самострое на Рахинской
Под Волгоградом глава района незаконно устроил на работу банкрота
Под Волгоградом поймали очередного бутлегера с тысячью ящиками суррогата
«Ротор» обязали пускать на стадион болельщиков с орешками и лимонадом
Кровавая драма: в доме под Волгоградом нашли тела двух мужчин
В Волгограде ищут грабителей, пытавшихся взломать банкомат
Белуга и севрюга вперемешку с луком: под Астраханью задержали крупную партию браконьерской осетрины
В Астраханской области таксист изнасиловал молодую пассажирку
Зацепил КАМАЗ, ударил «семерку»: на юге Волгограда водитель спровоцировал тройное ДТП
Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек