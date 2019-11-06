На севере Волгограда маршрутка с людьми врезалась в фуру: шестеро пострадавших

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-06T08:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро 6 ноября началось в Волгограде с нерадостных новостей: в аварию на севере областного центра попала пассажирская «ГАЗель». Маршрутка с примечательным номером «13» врезалась в грузовик. Не обошлось без пострадавших.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это рано утром в Тракторозаводском районе (в микрорайоне Алюминиевого завода). 46-летний водитель маршрутки то ли еще не проснулся, то ли отвлекся в пути, но каким-то образом он не заметил фуру, которая стояла на обочине дороги. «ГАЗель» врезалась в грузовик «Фредлайнер» на полном ходу.

Уда был такой силы, что кабину микроавтобуса разворотило, и пассажиров пришлось буквально вытягивать из покореженного металлического месива.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 пассажиров микроавтобуса, - уточняют в региональном Главке. - На месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU