В Волгограде начали капитальный ремонт поликлиники №4

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-05T19:49:04+03:00

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К сожалению, врачи-онкологи, онкологические диспансеры и диагностические центры, где выявляют опасное заболевание, с каждым годом все востребованней. Раком болеют слишком часто. Чтобы выявить «болячку» на ранней стадии, оказать квалифицированную помощь, в Волгограде открывают центры амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП). Такой уже есть в областной больнице №1, до конца года работы завершаться также в Михайловке, Камышине, в больнице имени Фишера в Волжском и в Красноармейском районе в больнице №15. А на днях начался капитальный ремонт поликлиники №4 в Ворошиловском районе. Там в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» к 2021 году оборудуют современный ЦОАП.

Что сделают. Во-первых, капитально отремонтируют здание: от крыши до пола, заменят лифты, благоустроят участок перед больницей. Во-вторых, центр сможет похвастаться новым оборудованием: рентгенологическим диагностическим цифровым комплексом на два рабочих места, ультразвуковым аппаратом экспертного класса, эндоскопическим оборудованием, маммографом, флюорографом, компьютерным томографом, МРТ-аппаратом, оборудованием для химиотерапии.

Также в поликлинике смогут наблюдаться те, кто уже проходит лечение от рака. Здесь можно будет проходить курс химиотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU