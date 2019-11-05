2019-11-05T20:02:54+03:00
Общество

Волгоградцы тратят тысячу в месяц на услуги самозанятых

Чаще всего пользуются услугами частных репетиторов и мастеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За ремонтом волгоградцы чаще всего идут к частникам.За ремонтом волгоградцы чаще всего идут к частникам.Фото: Виктория ДУДИНА
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В среднем за квартал каждая волгоградская семья на услуги самозанятых тратит 3153 рубля, то есть в месяц выходит чуть больше тысячи. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, которое провел Волгоградстат, чаще всего волгоградцы пользуются услугами частных репетиторов, а реже всего привлекают самозанятых для ремонта и изготовления мебели.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, во втором квартале 2019 года каждая четвертая семья брала частные уроки или воспользовалась услугами самозанятых бригад и мастеров для строительства и ремонта жилья. Чуть меньшей популярностью пользовались услуги парикмахеров и косметологов – их заказали 23 опрошенных из ста. Помощью компьютерных «гениев» для установки программного обеспечения, настройки или починки компьютеров воспользовался каждый седьмой. А каждая девятая волгоградская семья отдала в частные руки пошив и ремонт одежды и обуви. И лишь в двух домохозяйствах из сотни участвующих в исследовании привлекали самозанятых, чтобы перетянуть диванную обивку, изготовить или отремонтировать мебель.

При этом по сравнению с первым кварталом этого года услугами самозанятых лиц волгоградцы стали пользоваться куда чаще и тратить на них почти на треть больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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