2019-11-05T15:53:34+03:00
Общество

Города и села Волгоградской области благоустраивали с нарушениями

Прокуратура взяла на контроль их устранение
Юлия Данильченко
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Прокуроры Волгоградской области обрушились с проверками на администрации районов, где сейчас активно идет благоустройство за счет государственных средств. Это особенно актуально на фоне рейтинга Минстроя, эксперты которого охарактеризовали Волгоград как город без зелени, инфраструктуры и вообще незнакомого с понятием «комфортная среда». Что уж говорить о маленьких городах и селах региона. Надзорный орган проверил населенные пункты, на которые выделили деньги.

Нарушения нашлись, но не массовые. Так, в Котово были недочеты в муниципальной программе по формированию городской среды. В селе Путь Ильича на благоустройство центра зачем-то раздробили контракты на одну и ту же работу. А в ряде районов, в том числе и Волгограда, грубо нарушены сроки выполнения задач.

- Для устранения нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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