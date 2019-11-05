2019-11-05T14:42:59+03:00
Происшествия

Волгоградец украл у подруги ювелирные украшения за 1,6 миллиона рублей

До этого мошенник обманул ее подругу – забрал деньги с продажи иномарки
Юлия Данильченко
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33-летнему волгоградцу удалось обмануть двух подруг и прилично обогатиться за их счет: у одной он украл деньги за проданную машину, а у второй – ювелирные украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей. Историй про обаятельных аферистов много и не все они заканчиваются тюрьмой. Но этого злодея удалось довести до скамьи подсудимых.

Известно, что еще в феврале 2018 года мужчина предложил первой жертве посреднические услуги в поиске покупателя ее иномарки. Та охотно согласилась. Спустя время волгоградец продал автомобиль по заниженной цене и был таков. В апреле 2019-го аферист явился в гости к подруге первой потерпевшей и украл все золото.

- В рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами обнаружено и изъято похищенное имущество, которое в настоящее время возвращено потерпевшим. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело рассмотрит Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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