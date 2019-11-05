Голосуем за Третий Решающий: волгоградский поселок борется за звание самого оригинального

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-05T14:59:13+03:00

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Популярный сервис путешествий «Туту.ру» запустил проект на самое веселое название населенного пункта России. Девять финалистов в ожидании заключительного этапа, а вот десятого еще не выбрали. Волгоградскую область в итоговом раунде представляет поселок в Среднеахтубинском районе - Третий Решающий. Примечательно, что объяснение происхождения названия местные жители связывают с «годами пятилетки, которые были в 30-х годах». Есть еще одна интерпретация – «вершина айсберга». А вот многие волгоградцы и не знали о существовании поселка с интересным именем. Прославился он благодаря губернатору Волгоградской области, который выбрал близлежащую местность для проведения тактических учений с участием силовиков.

Рядом с Третьим Решающим проводятся тактические учения.

Голосование продлится до 9 ноября. Волгоградцам предстоит хорошо постараться, ведь противники довольно оригинальны. Чего только стоит село Мусорка в Самарской области, хутор Пятихатка в Ростовской и село Лох в Саратовской области. Нужно отметить, что в финальный список попали Мухоудеровка, Хохотуй, Свиногорье, Бухалово, Палево, Мошонки, Мутный Материк и Сахарная Головка, Морозилка.

ИСТОЧНИК KP.RU