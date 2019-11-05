2019-11-05T13:40:58+03:00
Общество

Астраханец спас раненого орла, залетевшего на остановку в центре города

Редкую птицу подлечили и передали в зоопарк
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Астраханского биосферного заповедника.Фото Астраханского биосферного заповедника.
Изменить размер текста:

Астраханец Дмитрий Беспалов шел по делам, когда увидел на остановке возле ЦУМа в центре Астрахани степного орла. Такого хищника увидеть в городе почти невозможно, но этот явно прилетел к людям просить о помощи. Орел был очень слаб и явно нуждался в лечении. Дмитрий, недолго думая, поймал птицу и отвез к ветеринару. Диагноз был неутешительным: у пернатого повреждено крыло. Летать, как раньше, он уже вряд ли сможет.

Тогда общественник обратился за помощью в Астраханский биосферный заповедник. Но, к сожалению, и там нет условия для реабилитации раненых птиц. К тому же у хищника особое питание - суслики, зайцы и прочие мелкие грызуны. И содержание их очень хлопотное занятие.

Тогда на помощь пришел владелец зоопарка «Баба Фрося» Олег Никулика. Он часто оказывает помощь попавшим в беду зверям и птицам. Там уже живет орлан-белохвост Шурик со сломанным крылом и крокодил Гена, спасённый во время пожара в кинотеатре «Октябрь». Теперь это новый дом и для спасенного орла.

Орнитолог, осмотревший орла, заключил, что это молодой хищник этого года рождения. Из-за повреждения крыла находится в состоянии истощения.

- Стоит отметить, что для дикого хищника птица совсем не боится людей и даже позволяет брать себя в руки, - рассказывает Олег Никулика.

zoopark_baba_frosyazoopark_baba_frosya
В центре Астрахани спасли степного орла со сломанным крылом
220 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В зоопарке «Баба Фрося» уже живёт взрослый степной орёл, а после карантина этот «городской найденыш» переедет к своему собрату.

Немаловажно, что степной орёл на территории России находится на грани исчезновения и занесён к Красную книгу РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области нашли нарушения в программах благоустройства
Города и села Волгоградской области благоустраивали с нарушениями
Волгоградец украл у подруги ювелирные украшения за 1,6 миллиона рублей
Голосуем за Третий Решающий: волгоградский поселок борется за звание самого оригинального
Улицы и скверы: волгоградцы выбрали 18 объектов, которые приведут в порядок
Два школьника из Волгограда помогли рецидивистам похитить медный кабель
Волгоградцам покажут лучшие новинки научного кино
Волгоградца, похитившего данные клиентов Сбербанка, отпустили домой
Волгоградский миллионер - экс-депутат облдумы - задолжал за коммуналку
Хотел проскочить между вагонами: в Астрахани мужчина попал под поезд, но выжил
Питерский начальник полиции дослужился в Волгограде до генерал-майора
Сбежавшую школьницу из Волжского спустя две недели нашли в Астрахани
В Волгограде кафе закрыли за неправильный шашлык
Три волгоградца пойдут под суд за вождение в пьяном виде
Волгоградца посадят на два года за трех убитых зайцев
В Волгограде иномарка остановила движение трамваев