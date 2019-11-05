Астраханец спас раненого орла, залетевшего на остановку в центре города

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-05T13:40:58+03:00

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Астраханец Дмитрий Беспалов шел по делам, когда увидел на остановке возле ЦУМа в центре Астрахани степного орла. Такого хищника увидеть в городе почти невозможно, но этот явно прилетел к людям просить о помощи. Орел был очень слаб и явно нуждался в лечении. Дмитрий, недолго думая, поймал птицу и отвез к ветеринару. Диагноз был неутешительным: у пернатого повреждено крыло. Летать, как раньше, он уже вряд ли сможет.

Тогда общественник обратился за помощью в Астраханский биосферный заповедник. Но, к сожалению, и там нет условия для реабилитации раненых птиц. К тому же у хищника особое питание - суслики, зайцы и прочие мелкие грызуны. И содержание их очень хлопотное занятие.

Тогда на помощь пришел владелец зоопарка «Баба Фрося» Олег Никулика. Он часто оказывает помощь попавшим в беду зверям и птицам. Там уже живет орлан-белохвост Шурик со сломанным крылом и крокодил Гена, спасённый во время пожара в кинотеатре «Октябрь». Теперь это новый дом и для спасенного орла.

Орнитолог, осмотревший орла, заключил, что это молодой хищник этого года рождения. Из-за повреждения крыла находится в состоянии истощения.

- Стоит отметить, что для дикого хищника птица совсем не боится людей и даже позволяет брать себя в руки, - рассказывает Олег Никулика.

zoopark_baba_frosya В центре Астрахани спасли степного орла со сломанным крылом

В зоопарке «Баба Фрося» уже живёт взрослый степной орёл, а после карантина этот «городской найденыш» переедет к своему собрату.

Немаловажно, что степной орёл на территории России находится на грани исчезновения и занесён к Красную книгу РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU