2019-11-05T13:36:32+03:00
Общество

Улицы и скверы: волгоградцы выбрали 18 объектов, которые приведут в порядок

За них проголосовали 55 тысяч горожан
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Вопрос благоустройства Волгограда как никогда актуален: на его решение есть и средства, и диалог между властями и горожанами. Более 55 тысяч волгоградцев в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выбрали 18 объектов, которые необходимо привести в порядок в самое ближайшее время.

Определили и очередность. Так, улица Мира стоит первая. Ее хоть и ремонтировали, но частично. Сами люди внесли в список площадь перед «Царицынской оперой», а также парк культуры и отдыха в Краснооктябрьском районе. Следующая в очереди – областная больница на Ангарском. Тут благоустроят прилегающую территорию. Замыкает пятерку зона у «Гасителя», где предстоит второй этап работ.

В центре города обновят облик улиц Островской и Волгодонской, а также сквер «Сурский». В Краснооктябрьском – улицу Титова, «Старый парк» и парк «Победа». В Тракторозаводском – пешеходную зону по улице Дзержинского, спортплощадку по улице Привокзальной. В «Долине» в Советском благоустроят парк, а также территорию у ЗАГСа. В Кировском – сквер в микрорайоне 503, в Ворошиловском – сквер по Профсоюзной, в Дзержинском – территорию от улицы Симонова до 8-й Воздушной Армии.

Работы начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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