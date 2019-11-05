Два школьника из Волгограда помогли рецидивистам похитить медный кабель

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-05T13:15:31+03:00

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Под уголовную статью «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение» попали сразу четыре жителя Волгограда, двоим из которых исполнилось по 16 лет. Старшие товарищи, ранее уже судимые, подговорили ребят украсть с территории склада одного из предпринимателей Советского района медный кабель. Наворованное планировали продать, а деньги поделить. Но довести начатое до конца не удалось – пропажу 150 килограммов металлических изделий заметил 33-летний владелец, который сразу обратился в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей: двое ранее судимых мужчин в возрасте 41 и 44 лет и двое 16-летних подростков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Максимальное наказание – до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU