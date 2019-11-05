2019-11-05T11:43:55+03:00
Звезды

Волгоградцам покажут лучшие новинки научного кино

Зрители увидят картины из Германии, Швеции, США и Индии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тем, кто не любит боевики или фантастические саги, а предпочитает умные и интеллектуальные киноленты, будет интересно заглянуть в киноклуб «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры. Здесь с 4 по 8 ноября проходят «Дни научного кино». Зрителям покажут лучшие новинки научно-документального кинематографа.

- Волгоградцы увидят картины из Германии, Швеции, США и Индии, которые помогут ответить на вопросы о креативности и восприятии красоты, оценить роль искусственного интеллекта в современном обществе, - так рекламируют свой проект организаторы.

Гости «Альтернативы» увидят 5 фильмов: «Разум, сердце и душа» (Екатерина Еременко), «Вы доверяете этому компьютеру?» (Крис Пайн), «Почему мы креативны?» (Герман Васке), «Изобретая будущее» (Лаура Никс) и «Плот» (МаркусЛинден).

Отметим, что это уже не первый кинопроект ВГИИКа. Студентов регулярно знакомят с новинками мирового и российского кинематографа, мастера документалистики и тележурналисты проводят для них мастер-классы. На основе проектов студенты пишут дипломные и курсовые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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