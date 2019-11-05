Волгоградца, похитившего данные клиентов Сбербанка, отпустили домой

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-05T11:34:35+03:00

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Волгоградца Антона Бутурлакина, которого обвиняют в хищении персональных данных клиентов сразу у нескольких банков, отпустили из-под стражи. Такое решение сегодня, 5 ноября, принял Волгоградский областной суд.

«Апелляционную жалобу адвоката удовлетворить. Меру пресечения Антону Бутурлакину изменить на домашний арест», - такой вердикт сегодня огласила судья.

Напомним, Бутурлакин работал в ООО НСВ (Национальная служба взысканий). В его обязанности входили звонки клиентам с напоминаниями о долгах. Имея доступ к клиентской базе, он решил «подработать». За 40 тысяч рублей он взломал систему Сбербанка и скачал персональные данные. То же он проделал и с системами других банков. 24 октября волгоградца задержали. Его обвиняют по статье «собирание сведений, составляющую банковскую тайну, совершенную в корыстных интересах». Санкция данной статьи предусматривает либо штраф в размере полутора миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU