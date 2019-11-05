2019-11-05T11:34:35+03:00
Происшествия

Волгоградца, похитившего данные клиентов Сбербанка, отпустили домой

Суд изменил меру пресечения на домашний арест
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Волгоградца Антона Бутурлакина, которого обвиняют в хищении персональных данных клиентов сразу у нескольких банков, отпустили из-под стражи. Такое решение сегодня, 5 ноября, принял Волгоградский областной суд.

«Апелляционную жалобу адвоката удовлетворить. Меру пресечения Антону Бутурлакину изменить на домашний арест», - такой вердикт сегодня огласила судья.

Напомним, Бутурлакин работал в ООО НСВ (Национальная служба взысканий). В его обязанности входили звонки клиентам с напоминаниями о долгах. Имея доступ к клиентской базе, он решил «подработать». За 40 тысяч рублей он взломал систему Сбербанка и скачал персональные данные. То же он проделал и с системами других банков. 24 октября волгоградца задержали. Его обвиняют по статье «собирание сведений, составляющую банковскую тайну, совершенную в корыстных интересах». Санкция данной статьи предусматривает либо штраф в размере полутора миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области нашли нарушения в программах благоустройства
Города и села Волгоградской области благоустраивали с нарушениями
Волгоградец украл у подруги ювелирные украшения за 1,6 миллиона рублей
Голосуем за Третий Решающий: волгоградский поселок борется за звание самого оригинального
Астраханец спас раненого орла, залетевшего на остановку в центре города
Улицы и скверы: волгоградцы выбрали 18 объектов, которые приведут в порядок
Два школьника из Волгограда помогли рецидивистам похитить медный кабель
Волгоградцам покажут лучшие новинки научного кино
Волгоградский миллионер - экс-депутат облдумы - задолжал за коммуналку
Хотел проскочить между вагонами: в Астрахани мужчина попал под поезд, но выжил
Питерский начальник полиции дослужился в Волгограде до генерал-майора
Сбежавшую школьницу из Волжского спустя две недели нашли в Астрахани
В Волгограде кафе закрыли за неправильный шашлык
Три волгоградца пойдут под суд за вождение в пьяном виде
Волгоградца посадят на два года за трех убитых зайцев
В Волгограде иномарка остановила движение трамваев