Хотел проскочить между вагонами: в Астрахани мужчина попал под поезд, но выжил

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-05T10:21:03+03:00

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Сотни, а то и тысячи ЧП и инцидентов происходит в нашей стране из-за русского «авось» - «авось проскочу», «авось пронесет», «авось успею». Вот еще одного такого рискованного парня на днях спасала целая бригада хирургов в Астрахани. 29-летний парень попал под поезд, причем по собственной нелепости.

Эту историю рассказали «КП-Волгоград» в Минздраве Астраханской области. Молодой человек решил проскочить между вагонами, когда поезд еще тормозил перед платформой. Думал, перепрыгнет, но зацепился за сцепку между вагонами и упал. Поезд протянул его несколько метров. Переломанного, но еще чуть живого его доставили в астраханскую горбольницу №3 имени Кирова.

- У пациента были диагностированы следующие травмы - вывих бедра, множественные переломы костей таза и предплечья, травматическая ампутация пальцев левой кисти. Операция длилась несколько часов. Оперировала молодого человека целая бригада в составе хирургов-травматологов Владимира Брехова и Федора Лагуткина, анестезиолога-реаниматолога Тамары Гадаборшевой. Врачам удалось буквально по частям собрать переломанного астраханца. Сейчас пациент уже чувствует себя лучше, его перевели из реанимации в травматологическое отделение. В будущем ему предстоит ряд операций и реабилитация для возвращения к активной жизни, - говорят в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU