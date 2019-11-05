2019-11-05T10:04:55+03:00
Общество

Питерский начальник полиции дослужился в Волгограде до генерал-майора

Путин присвоил замначальнику волгоградского Главка новое звание и наградил медалью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сергей Богачук приехал в Волгоград четыре года назад: в 2015-м его перевели в наш регион из Санкт-Петербурга. И, надо сказать, что у нас его карьера пошла вверх. Если в северной столице он возглавлял Управление МВД России по Василеостровскому району, то в нашем Главке уже занял кресло заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. А спустя четыре года дослужился до генерал-майора. 4 ноября 2019-го соответствующий указ - о присвоении специального звания Богачуку - был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Кроме того, отдельным указом президента Богачук награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном управлении МВД.

Отметим, что Сергею Богачуку 54 года. Сам он родом из Кировоградской области Украинской ССР. В 1998 г. окончил Санкт-Петербургскую академию МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1987 году в должности милиционера оперативного полка милиции ГУВД Леноблгорисполкомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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