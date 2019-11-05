Сбежавшую школьницу из Волжского спустя две недели нашли в Астрахани

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-05T09:35:14+03:00

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Две недели искали 14-летнюю школьницу из Волжского Волгоградской области. Девчонка ушла из дома еще 22 октября. Однако, сразу родители не кинулись «пропажи». Как уточняют «КП-Волгоград» в УМВД по городу Волжскому, заявление в полицию поступило лишь 24 октября. Правоохранители обзвонили и опросили всех подруг и знакомых подростка, но все безрезультатно. Девушку объявили в розыск. Ориентировку передали и в соседние с Волгоградской областью регионы. И это принесло свои результаты. 4 ноября сбежавшую волжанку нашли. Причем нашли в Астрахани.

- В понедельник, 4 ноября, волжскую школьницу обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних на территории садоводческого общества. Девчонка отдыхала и пряталась на одной из дач, - сообщают в полицейском ведомстве. Уточнив, что по предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершалось.

Сейчас с девчонкой беседуют психологи и правоохранители, пытаясь докопаться до сути проблемы и выяснить, почему же подросток сбежала из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU