2019-11-05T08:48:56+03:00
Общество

В Волгограде кафе закрыли за неправильный шашлык

«Кавказскую кухню» прикрыли по жалобе волгоградца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На кафе «Кавказская кухня», которое расположено в Волгограде по улице Богомольца, 9, пожаловался живущий рядом с заведением житель. Мол, шашллык готовят там неправильно, дым валит во все стороны, жить мешает. По этой жалобе к владельце кафе Казымовой Басти Ильтизам кызы и нагрянули с внеплановой проверкой сотрудники регионального управлением Роспотребнадзора. Ну и, как ожидалось, обнаружили ряд нарушений. Основное из которых - неправильное приготовление шашлыка.

- По нормам санпина блюдо «Шашлык» допускается приготавливать на мангале, размещенном в отдельно стоящих зданиях. А в кафе «Кавказская кухня» мангал стоит в пристроенном к зданию магазина «Магнит» навесе. А это грубое нарушение. За это предпринимательницу и наказали. Ее кафе закрыли сроком на 7 дней для устранения нарушений, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но при этом добавляют, что постановление суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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