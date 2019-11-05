2019-11-05T08:37:12+03:00
Происшествия

Три волгоградца пойдут под суд за вождение в пьяном виде

Их повторно поймали за рулем выпившими
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Их уже и штрафовали, и прав лишали, а они вновь и вновь садятся за руль пьяными. Теперь будут наказывать строже.Их уже и штрафовали, и прав лишали, а они вновь и вновь садятся за руль пьяными. Теперь будут наказывать строже.
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Некоторых водителей не учат ни огромные штрафы за вождение в нетрезвом виде, ни лишение прав. Они продолжают садиться за руль выпившими. Троих таких поймали волгоградские сотрудники ГИБДД. В назидание завели на них уголовные дела, и теперь эти горе-водители отправятся на скамью подсудимых.

Так, во время дежурства в Палласовском районе в поселке Золотари инспекторы ГИБДД остановили «ВАЗ-2107» с 30-летним водителем. Он был явно не трезв, что подтвердил и акт освидетельствования. В поселке Новая Иванцовка повторно пьяным за рулем «ВАЗ-21155» поймали 33-летнего местного жителя.

- В Октябрьском районе 4 ноября задержали 44-летнего водителя, управлявшего мотоциклом «Днепр». Мужчина ранее дважды привлекался за нетрезвую езду, и уже даже был фигурантом уголовного дела, по итогам рассмотрения которого получил 200 обязательных работ. Но, похоже, на путь истинный это его не поставило, и он опять сел за руль выпившим. При этом еще и допустил грубое нарушение ПДД, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Следователи завели на каждого нарушителя уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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