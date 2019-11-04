2019-11-04T15:52:59+03:00
Происшествия

Волгоградца посадят на два года за трех убитых зайцев

Мужчина охотился незаконным способом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вечером 3 ноября егерь Аржановского охотничьего хозяйства, расположенного в Алексеевском районе Волгоградской области, услышал выстрелы. Палили бес прицельно и явно на ходу. Чуть позже егерь увидел и иномарку «Сузуки Витара», которая гоняла по полям. Сотрудник охотхозяйства направился к нарушителю наперерез, чтобы прекратить браконберство. За рулем он поймал местного 69-летнего жителя. А когда заглянул в багажник его машины, обнаружил там три тушки зайцев и гладкоствольное охотничье ружье «Сайга» 12 калибра. Волгоградцы знают, что официально охота на пушных зверей в Волгоградской области была открыта 2 ноября. Но при этом все любители охоты также знают, что загонять зайцев машинами и отстреливать их в свете фар - категорически запрещено. Это уже не охота, а варварство и нарушение закона.

За это, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на охотника и завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства».

- У нарушителя были изъяты транспортное средств, ружье, незаконная добыча, охотничий билет и патроны. Грозит 69-летнему волгоградцу до двух лет лишения свободы за такую выходку, - уточняют в ведомстве. - На данный момент проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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