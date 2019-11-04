В Волгограде иномарка остановила движение трамваев

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-04T15:40:54+03:00

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Больше получаса в Волгограде не ходили трамваи по маршрутам №1,2,4 и 10. Пассажиры, ожидающие транспорта на кольцо возле «Цирка», не на шутку испугались отсутствия электротранспорта на линиях. Но задержка оказалась банальной: трамваям перегородила путь иномарка.

Случилось это 4 ноября примерно в половине третьего. Водитель трамвая, подъезжая к остановке на улице Голубинской (напротив стадиона «Динамо») увидел автомобиль, который находился прямо на рельсах. При этом аварии, которая бы предшествовала этому инциденту, никто не видел. Как оказалась иномарка на трамвайных путях, теперь выясняют сотрудники ГИБДД Волгограда.

- В результате происшествия в течение получаса трамваи № 1,2,4 и 10 работали в измененных границах. В настоящее время движение электротранспорта полностью восстановлено. Трамваи курсируют в привычных границах, - успокаивают волгоградцев в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU