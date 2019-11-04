2019-11-04T12:13:35+03:00
Происшествия

На пожаре в Камышине погибла женщина, вторая - в больнице

Смертельное ЧП случилось в двухэтажке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трагедия разыгралась в Камышине Волгоградской области минувшей ночью с 3 на 4 ноября. Примерно в три часа ночи жильцы двухэтажного дома, расположенного по улице Гороховской проснулись от удушающего запаха гари. Оказалось, что в соседней двухкомнатной квартире полыхает пожар. Люди вызвали спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 03.10. Когда пожарные прибыли на место ЧП, в одной из комнат полыхали домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Огонь потушили быстро - в 03.26, но одна из женщин - 61 год, которая находилась в комнате, успела надышаться угарным дымом. Ее не спасли. Вторая жительница квартиры - 80-ти лет пострадала. За ее жизнь сейчас борются медики, - уточняют «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.

Причину пожара предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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