На пожаре в Камышине погибла женщина, вторая - в больнице
Трагедия разыгралась в Камышине Волгоградской области минувшей ночью с 3 на 4 ноября. Примерно в три часа ночи жильцы двухэтажного дома, расположенного по улице Гороховской проснулись от удушающего запаха гари. Оказалось, что в соседней двухкомнатной квартире полыхает пожар. Люди вызвали спасателей.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 03.10. Когда пожарные прибыли на место ЧП, в одной из комнат полыхали домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Огонь потушили быстро - в 03.26, но одна из женщин - 61 год, которая находилась в комнате, успела надышаться угарным дымом. Ее не спасли. Вторая жительница квартиры - 80-ти лет пострадала. За ее жизнь сейчас борются медики, - уточняют «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.
Причину пожара предстоит установить экспертам.
ИСТОЧНИК KP.RU