2019-11-04T11:40:13+03:00
Происшествия

Зэкам из волжской колонии добавили сроки за дебош

Осужденные подрались с надзирателями
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инцидент этот произошел в исправительной колонии №12 города Волжский Волгоградской области. Там осужденные подрались с надзирателями. И теперь они могут забыть об условно-досрочном освобождении. Более того, каждый из участников потасовки получил дополнительные годы за решеткой плюсом к своим срокам.

А все из-за «посылки». Дело в том, что друзья заключенных решили передать им за решетку «подарочек». Но не через пункт пропуска, а через забор. Вечером зэки стали пробираться к забору за передачкой, но их заметил дежурный исправительного учреждения. Чтобы избежать наказания, осужденные решили оглушить надзирателя, но тот успел позвать на помощь. Завязалась драка. Зэков вернули в камеры. А после завели уголовное дело по факту «применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенного в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

- В ходе судебного разбирательства вину в инкриминируемом преступлении подсудимые не признали, - говорят в Волжском горсуде. - Каждому в зависимости от роли назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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