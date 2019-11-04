Астраханцы задыхаются от смога: горит камыш

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-04T10:31:05+03:00

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Астраханцы вновь задыхаются: жалобы на жуткий смог и запах гари приходят из разных районов области.

«Открыл окно, чтобы проветрить квартиру, а там такая вонь и гарь, что теперь пытаюсь выветрить этот запах из дома», «Шла по городу, чуть не задохнулась», «Даже в море в ста пятидесяти метрах от берега все в дыму, дышать нечем», - жалуются астраханцы.

Виной всему стали ландшафтные пожары, которые бушуют в раскатной части Каспийского моря. Горит камыш. В ГУ МЧС по Астраханской области выдало предупреждение: в ближайшие сутки запах гари в регионе сохранится.

- По данным Астраханского ЦГМС на территории области ожидается небольшая облачность. Ветер юго-восточного направления ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. В связи с этим существует вероятность присутствия в атмосферном воздухе запаха гари в Камызякском, Икрянинском, Лиманском, Приволжском, Наримановском, Володарском, Красноярском районах и городе Астрахани, - отмечают в ведомстве.

Так что, астраханцы, закрывайте плотнее окна и надевайте на улицу марлевые повязки.

ИСТОЧНИК KP.RU