2019-11-04T10:20:10+03:00
Общество

В Волгоградской области хотят закрыть 165 проблемных баров и кафе

Эти заведения находятся в жилых домах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Разговоры о том, что хотят закрыть все питейные заведения, расположенные в многоэтажных домах, ходят давно. Жалобы от жителей, соседствующих с барами, идут постоянно. А сейчас в Государственной думе готовится ко второму чтению проект федерального закона, который ограничит продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Кроме того, хотят запретить продавать спиртное в заведениях, площадь зала обслуживания в которых менее 20 квадратных метров. При этом закон предполагает, что дополнительные требования будут устанавливать региональные власти. Потому в Волгоградской области и состоялся круглый стол на эту тему. Как рассказали в облдуме, активисты «Народного контроля» собрали 8,5 тысяч анкет, в которых волгоградцы одобряют эту законодательную инициативу.

- Мы составили список из 165 проблемных баров и кафе. Информацию о них передали в полицию и органы местного самоуправления для дальнейшего реагирования, - отмечают в Волгоградской областной думе.

По итогу круглого стола решили создать координационный совет, в состав которого войдут представители всех заинтересованных сторон.

- Мы попросили бизнесменов оформить свои предложения по этому вопросу и направить нам для ознакомления, чтобы найти «золотую середину» – соблюдая права предпринимателей, не ущемлять интересы граждан, - отметила депутат Госдумы Анна Кувычко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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