2019-11-04T09:26:50+03:00
Общество

В Волгограде вновь закрыли маршрут автобуса №1

«Единичка» не будет ходить до весны
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

С 5 ноября автобус №1 больше не будет курсировать по Волгограду. МУП ВПАТП №7 приостановило его обслуживание. Но, говорят, весной его работу опять возобновят.

«Единичку» в Волгограде запускали несколько раз. Меняли маршрут, график… Но рентабельным он так и не стал. В августе сего года его работу подстроили под дачные маршруты речных трамвайчиков. Кроме того, автобус пустили по кольцевому маршруту через центр города, и волгоградцы стали активно ним пользоваться. Но с закрытием дачного сезона и работы речным трамвайчиков отпала необходимость и в подвозке пассажиров к «Речпорту». Напомним, «единичка» подвозила пассажиров к отправлениям теплоходов по маршрутам «Волгоград-Щучий проран - Культбаза» и «Волгоград-Островная». С наступлением холодов речные трамвайчики изменили расписание.

Отметим, что до Речпорта все еще можно добраться на вспомогательном маршруте №98.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в Камышине погибла женщина, вторая - в больнице
Зэкам из волжской колонии добавили сроки за дебош
Астраханцы задыхаются от смога: горит камыш
В Волгоградской области хотят закрыть 165 проблемных баров и кафе
Под Волгоградом пенсионер умер за рулем и спровоцировал ДТП
«Не стало легенды волгоградской археологии»: умер Владислав Мамонтов
В Волгограде потеплеет до +16 градусов
Волгоградец украл у бывшей любовницы миллион и купил иномарку
В Волгограде 17-летний юноша ушел из дома и не вернулся
Под Волгоградом полицейские нашли заблудившегося грибника
Программист и взрывник: эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Волгограде
На трассе под Волгоградом иномарка насмерть задавила пенсионерку
Болельщики назвали наставника волгоградского «Ротора» лучшим
Волгоградские волонтеры ищут дом алабаю, которого спасли полицейские
430 тысяч волгоградцев проверили в этом году свое здоровье
Школа без забора и обедов: роспотребнадзор проверил учебные заведения Волгоградской области
Полторы тысячи волгоградцев написали этнографический диктант
Волгоградские дорожники готовы обезопасить дороги на случай гололеда
Мужчина и женщина погибли на пожаре в Волгоградской области