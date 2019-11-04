В Волгограде вновь закрыли маршрут автобуса №1

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-04T09:26:50+03:00

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С 5 ноября автобус №1 больше не будет курсировать по Волгограду. МУП ВПАТП №7 приостановило его обслуживание. Но, говорят, весной его работу опять возобновят.

«Единичку» в Волгограде запускали несколько раз. Меняли маршрут, график… Но рентабельным он так и не стал. В августе сего года его работу подстроили под дачные маршруты речных трамвайчиков. Кроме того, автобус пустили по кольцевому маршруту через центр города, и волгоградцы стали активно ним пользоваться. Но с закрытием дачного сезона и работы речным трамвайчиков отпала необходимость и в подвозке пассажиров к «Речпорту». Напомним, «единичка» подвозила пассажиров к отправлениям теплоходов по маршрутам «Волгоград-Щучий проран - Культбаза» и «Волгоград-Островная». С наступлением холодов речные трамвайчики изменили расписание.

Отметим, что до Речпорта все еще можно добраться на вспомогательном маршруте №98.

ИСТОЧНИК KP.RU