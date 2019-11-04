2019-11-04T08:42:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пенсионер умер за рулем и спровоцировал ДТП

Автомобиль снес фонарный столб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Под Волгоградом в ДТП погиб 74-летний мужчина. Произошла авария в Светлоярском районе Волгоградской области, а именно в поселке Кирова. Местный пенсионер в тот день отправился по делам, несмотря на плохое самочувствие. Сел в свою машину «Лада Калина» и вдруг на улице Железнодорожной не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Когда очевидцы поспешили на помощь, мужчина уже был мертв. Люди вызвали полицию и «скорую». Как установили медики, мужчина скончался не от травм - он остался практически невредим. У него, видимо, в дороге случился сердечный приступ и он умер от остановки сердца еще до столкновения с препятствием. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

А в Волжском 3 ноября в аварию попал 24-летний парень на «Ладе Приора». Молодой человек так разогнался по улице Ленина, что даже не притормозил на перекрестке и, не уступив дорогу, врезался в «десятку». Удар пришелся на пассажирское сидение, где находилась 19-летняя девушка. Ее с ушибами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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