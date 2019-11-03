2019-11-03T16:26:44+03:00
Общество

«Не стало легенды волгоградской археологии»: умер Владислав Мамонтов

Уважаемому профессору было 83 года
Юлия Данильченко
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Профессор - самый уважаемый археолог в Волгоградской области. Фото: ВГСПУПрофессор - самый уважаемый археолог в Волгоградской области. Фото: ВГСПУ
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«Сегодня, на 83 году жизни, не стало Владислава Ивановича Мамонтова, легенды волгоградской археологии» - это печальное известие на своей страничке в Facebook опубликовал Евгений Круглов, руководитель археологической секции ВРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Совсем недавно, в сентябре, тогда еще профессор ВГСПУ Владислав Иванович ушел из родного вуза – с ним не продлили рабочий контракт. К этому моменту археолог уже боролся со страшной болезнью (у него обнаружили рак), но продолжал отдавать силы и время любимому делу. Тогда еще работая на 0,1 ставки, Мамонтов находил силы возить студентов в археологические экспедиции, делясь с ними огромным опытом и познаниями. Тогда же произошло другое несчастье: Владислав Иванович попал в больницу с отравлением газом. Видимо, все это сыграло свою роль. 3 ноября Мамонтова не стало.

«КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким.

СПРАВКА

Мамонтов Владислав Иванович - кандидат исторических наук, доцент, профессор, преподавал археологическую практику. Общий стаж работы – 55 лет, по специальности – 53 года. Был самым известным и уважаемым археологом в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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