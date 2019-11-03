2019-11-03T14:51:33+03:00
Общество

В Волгограде потеплеет до +16 градусов

Синоптики обещают солнечные деньки без осадков
Юлия Данильченко
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Волгоградцы еще успеют насладиться теплыми деньками.Волгоградцы еще успеют насладиться теплыми деньками.Фото: Юлия Данильченко
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После «бабьего лета» в Волгограде резко похолодало. Особенно промозглым выдалось начало ноября. Но с приходом новой рабочей недели синоптики обещают еще немного теплых и сухих деньков. Уже в День народного единства, который по всей стране отмечают 4 ноября, жители города-героя смогут погулять на свежем воздухе и насладиться хорошей погодой: днем температура поднимется до +4...+6°. При этом никаких осадков не прогнозируется, ветер будет преимущественно южным и юго-восточным от 8 до 13 метров в секунду.

Как передают синоптики Волгоградского ЦГМС, к 5 ноября заметно распогодится. Ночью уже не будет минусовых температур, показатели сохранятся на отметке +2…+4º, да и на работу можно снова надеть осеннее пальто, подходящее для +10...+12°. Южный ветер и солнце дадут повод побольше гулять на свежем воздухе. В среду 6 ноября станет еще теплее: +7…+9º; днем +14… +16°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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