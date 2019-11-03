Волгоградец украл у бывшей любовницы миллион и купил иномарку

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-03T14:53:12+03:00

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Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении 30-летнего рецидивиста из Волгограда. Мужчина обокрал бывшую любовницу и купил дорогую иномарку. Случилось это 7 октября, когда 31-летняя жительница Волжского была в командировке. На тот момент они не состояли в отношениях и волгоградец, у которого остались ключи, приехал за своими вещами. Тогда-то он и нашел один миллион рублей. Соблазн оказался сильнее.

Когда потерпевшая приехала и обнаружила пропажу, сразу же обратилась в полицию. Найти обобравшего ее любовника удалось сразу, а вот деньги – нет. Мужчина успел их потратить на поддержанную иномарку.

- Задержанный признал вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU