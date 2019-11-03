В Волгограде 17-летний юноша ушел из дома и не вернулся

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-03T12:26:24+03:00

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Вот уже пятые сутки родные 17-летнего Артема Колгатина не находят себе места: 30 октября юноша ушел из дома в Советском районе Волгограда и больше на связь не выходил. Родители сразу же обратились в полицию. Стражи порядка оперативно приступили к поискам школьника. За эти дни они опросили друзей и родственников, по их наводкам обыскали чердаки и подвалы, торговые центры. Но Артема и след простыл.

Полиция Волгограда просит горожан подключиться к поискам несовершеннолетнего. На вид Артему 16-17 лет, он светловолосый, худой, ростом до 180 сантиметров. Был одет в синие джинсы, ветровку и кроссовки черного цвета.

- Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02; 8 (4442) 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду; 8 (4442) 93-76-26 - дежурная часть отдела полиции № 6, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU