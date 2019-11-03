Под Волгоградом полицейские нашли заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-03T10:22:56+03:00

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В конце октября 2019 года полицейские Камышинского района спасли 63-летнего пенсионера, который потерялся недалеко от села Петрунино и уже собирался ночевать в лесу. Мужчину начали искать после того, как он не пришел на встречу с 69-летней сестрой. 23-го числа родственники договорились вместе пойти за грибами, но брат по неясным причинам не явился. Тогда родные своими силами стали искать пропавшего, а когда стало ясно, что без помощи не обойтись, обратились в полицию.

Несколько десятков групп шерстили местность до самой ночи. К стражам порядка присоединились местные жители, фермеры и охотники. Поисики увенчались успехом: служебные собаки унюхали грибника в кустах. Оказалось, он заблудился и не смог найти путь домой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, родные выразили благодарность полицейским, написав письмо на имя начальника Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU