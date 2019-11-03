Программист и взрывник: эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-03T09:29:27+03:00

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Любопытный рейтинг «Самых привлекательных предложений работодателей по зарплате» в Волгоградской области составили эксперты популярной базы вакансий «Работа в России». В список вошли 4 высокооплачиваемые профессии: программист, водитель погрузчика, взрывник и монтажник.

Согласно исследованиям, среднестатистический программист из Волгограда получает 110 тысяч рублей в месяц, что втрое превышает среднюю зарплату по региону. Например, водителю погрузчика 1 разряда 3 категории работодатель платит 108 900 рублей, а взрывнику 5 разряда – 105 тысяч рублей в месяц. Четвертое место занимает монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – его доход составляет всего-то 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, Волгоградстат опубликовал данные о средних доходах волгоградцев. За январь-август 2019 года зарплата выросла до 31 882 рублей, что на 4,2% выше прошлых показателей. На фоне этой цифры заработок представителей вышеперечисленных профессий кажется как минимум преувеличенным.

ИСТОЧНИК KP.RU