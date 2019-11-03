На трассе под Волгоградом иномарка насмерть задавила пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-03T08:58:45+03:00

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В субботу, 2 ноября, на трассах Волгоградской области произошло 4 аварии с пострадавшими. Три человека попали в больницы с различными травмами, а одну женщину спасти не удалось – она скончалась на месте происшествия. Несовместимые с жизнью ранения 66-летняя жительница Палласовского района получила в результате сильного удара – на нее наехал «Пежо». Случилось это на дороге «Быков-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный» около девяти часов утра.

Инспекторы, прибывшие на место, выяснили обстоятельства случившегося. судя по схеме движения, водитель нарушил правила дорожного движения.

- Иномарка ехала со стороны поселка Эльтон в сторону Волгограда. Водитель совершил наезд на 66-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому перекрёстку неравнозначных дорог, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU