Болельщики назвали наставника волгоградского «Ротора» лучшим

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-03T08:28:19+03:00

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Каждый месяц на официальном сайте Футбольной Национальной Лиги подводят итоги работы наставников команд и называют лучших. В октябре 2019 года по итогам голосования болельщики безоговорочно выбрали тренера волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова. За него высказалось 72,8% любителей футбола!

- И это самое большое преимущество за всю историю такого рода голосований, - подчеркивают в пресс-службе Олимп-ФНЛ. Второе и третье место заняли Евгений Калешин (наставник «Балтики») и Николай Савичев (тренер«Торпедо»).

Ротор» уверенно закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, заработав 41 очко. Команда всего на два балла отстает от главного конкурента - «Химок». Последние пять игр футболисты радовали фанатов стабильной игрой: четыре победы и одна ничья. Сегодня, 3 ноября, в 16:00 на стадионе «Волгоград Арена» сине-голубые встретятся с красноярским «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU