2019-11-03T08:05:53+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры ищут дом алабаю, которого спасли полицейские

Два месяца назад выброшенный хозяевами пес пугал жителей северной части города
Юлия Данильченко
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Фото: Юлия Пильщикова.Фото: Юлия Пильщикова.
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В августе 2019 года алабай по кличке Камал оказался на улицах Тракторозаводского района Волгограда. Перепуганный пес искал хозяев, которые его, по всей вероятности, выбросили, а через какое-то время стал набрасываться на прохожих. Тогда волгоградцы и волонтеры забили тревогу. Но ни служба отлова, ни зоозащитники не смогли поймать алабая, уж слишком тот отбивался. На помощь приехали сотрудники полиции отдела №1.

Стражам порядка удалось не только изолировать собаку от окружающих, но и найти ему временное прибежище прямо на территории правоохранительного ведомства. Полицейские связались с приютом «Хвостики», которым руководит Юлия Пильщикова, и все вместе приняли решение перевезти Камала туда. Сейчас ему ищут дом.

- Парень возрастной, проблемы с суставами. Надежды мало, но вдруг у кого дрогнет сердце и вы захотите подарить ему дом? Как показывает практика, все проблемы решаемы. Нужно только захотеть. Важен опыт общения с такими породами, - рассказала «КП-Волгоград» Юлия Пильщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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