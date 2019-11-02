430 тысяч волгоградцев проверили в этом году свое здоровье

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-02T17:31:10+03:00

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Вот уже несколько лет в Волгоградской области проходит массовая диспансеризация населения. Власти озаботились состоянием здоровья волгоградцев. Ведь лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с последствиями, иногда самыми трагическими. В этом году по данным облздрава свое здоровье проверили 430 тысяч человек. 326 прошли диспансеризацию, а 104 тысяч жителей - профосмотры. Причем особое внимание уделили сельским жителям. В дальние хуторам выезжали специальные модули здоровья. В составе автопоездов – детская и взрослая автополиклиники в которых есть аппараты УЗИ, ЭКГ, есть экспресс-анализаторы крови. К людям приезжали терапевты, педиатры, неврологи, диагносты, хирурги. Причем работали модули для удобства людей без выходных.

Кстати, кроме автопоездов в области и городе работали передвижные флюорографы и маммографы.

Кстати, для пяти автопоездов собираются покупать дополнительное оборудование, чтобы обследование было более детальным.

ИСТОЧНИК KP.RU