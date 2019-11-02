Школа без забора и обедов: роспотребнадзор проверил учебные заведения Волгоградской области

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-02T14:59:59+03:00

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Внимание к тому, что связано с жизнью детей, сейчас очень серьезное. В том числе и их обучение в школе. Так что проверки в образовательных учреждениях бывают не только перед началом учебного года, но и в любое другое время. Роспотребнадзор по Волгоградской области выехал с ревизией сразу в несколько районов. К большинству школ не было никаких серьезных претензий. Нарушения нашли только в одной – Раковской средней школе.

Оказалось, что дети не в полном объеме обеспечены горячим питанием. По закону у школьников должен быть и завтрак и обед. Причем не просто булки, а мясо, молоко, масло и прочие важные для детского организма продукты.

Также у школы не было забора. Точнее, изгородь была, но не со всех сторон. ТО есть на территорию учебного заведения мог попасть любой.

Весь список претензий ведомство направило в администрацию городского округа город Михайловка. Ведь именно от них зависит финансирование. Директор школы вряд ли сможет организовать обеды или ремонт забора, когда на счетах нет денег.

ИСТОЧНИК KP.RU