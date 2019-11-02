Полторы тысячи волгоградцев написали этнографический диктант

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-02T13:52:49+03:00

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1 ноября по всей стране проходил Всероссийский этнографический диктант. Состоялся он и в Волгоградской области. В нем приняли более полутора тысяч волгоградцев. Причем людей, интересующихся своей историей и своими корнями, стало больше. В прошлом году желающих было 1100.

Тест проходил на 24 площадках: в вузах, колледжах, школах, библиотеках. Самой популярной стала аудитория Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Участники отвечали на 30 вопросов, десять из которых касались этнографии Волгоградской области, а 20 – общие для страны.

Кстати, те, кто не успел попасть в аудитории, могут проверить свои знания с 1 по 4 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». Там же можно узнать ответы и увидеть подробный разбор ошибок. Ну и подготовиться к испытанию в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU