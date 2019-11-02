Волгоградские дорожники обрабатывают затяжные подъемы и опасные участки от гололеда

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-02T12:19:59+03:00

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В Волгоград пришла поздняя морозная осень – прямо по календарю. Многие жители утеплились в зимние вещи. Автомобилисты отправились на шиномонтаж менять летнюю резину на зимнюю. Подготовились к холодам и дорожники. Сегодня на волгоградские улицы выехали несколько комбинированных дорожных машин, чтобы обработать их от гололедицы. В первую очередь посыпать будут затяжные крутые подъемы, резкие повороты и другие особо опасные участки. Их в городе порядка 20. Водителей просят не парковать машины на проезжей части.

Всего на зиму службы подготовили 65 тысяч тонн песко-соляной смеси. Этого должно хватить на весь зимний период. Также есть свой запас в каждом районе на случай аномальных ситуаций на дорогах - а они в Волгограде происходят периодически.

Подготовили к зимней работе и специальную технику.

- В распоряжении дорожных служб есть 80 КДМ , порядка 20 механических щёток, 20 погрузчиков, 6 автогрейдеров, 6 экскаваторов, 20 самосвалов, а также бульдозеры, снегопогрузчики и другое оборудование, - всего более 160 единиц, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU